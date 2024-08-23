Ритейлеры незаконно открыли новые магазины в 41 регионе — ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила, что в 41 регионе ритейлеры открывают новые магазины на территории, где ее доля в денежном выражении превышает 25% от объема реализованных продовольственных товаров за предыдущий финансовый год. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Законом расширение территории при таких условиях запрещено.

«В ходе анализа рынка служба установила факты открытия новых или расширения имеющихся площадей торговыми сетями, доля которых еще в 2022 г. составляла более 25%», — сказано в сообщении ФАС.

ФАС поручила территориальным органам провести дополнительную проверку. Сделки будут признаны недействительными, если нарушения подтвердятся.

Согласно исследованию Infoline, общее количество торговых объектов 200 крупнейших продуктовых сетей России по итогам 2023 г. выросло до 124 тыс. 176, а их совокупная торговая площадь — на 7,6% до 37,86 млн кв. м., отмечают «Ведомости». При этом доля 10 крупнейших сетей (X5 Group, «Магнит», Mercury Retail Group, «Лента», «Светофор» и др.) в приросте торговой площади увеличилась по сравнению с 2022 годом на 4,4 п. п. до 75,1%.