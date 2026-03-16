ФАС потребовала от «СДМ-Банка» вернуть возможность пополнения вклада

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение «СДМ-Банку». Регулятор потребовал вернуть клиентам возможность пополнения вклада. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для проверки стало обращение гражданина, указавшего на признаки недобросовестной конкуренции в действиях кредитной организации. Речь идет о договоре срочного вклада «Накопительный счет», который изначально предусматривал возможность пополнения без ограничения сроков.

По словам заявителя, спустя некоторое время функция внесения дополнительных средств оказалась недоступна. Это изменило условия использования финансового продукта по сравнению с теми, которые действовали на момент заключения договора.

В банке сообщили антимонопольному ведомству, что возможность пополнения вклада действовала с момента запуска продукта. Позднее она была отменена на основании внутреннего приказа организации.

В ФАС считают, что «СДМ-Банк» привлекал клиентов условием свободного пополнения вклада, однако впоследствии ухудшил его потребительские свойства. По оценке службы, граждане, рассчитывавшие увеличить доход за счет дополнительных взносов, фактически лишились такой возможности.