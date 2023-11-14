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14.11.2023 в 13:10

«Они нашли друг друга благодаря рекламе»: в Москве запустили социальную кампанию к НРФ

Её представил Координационный совет по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной политике

14 ноября на улицах Москвы появилась социальная реклама, приуроченная к 145-летию профессиональной российской рекламы и старту Национального рекламного форума. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Кампания запущена под эгидой Координационного совета по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной политике (КС при МСАП). Её цель — рассказать, как реклама помогает нам при ежедневном выборе покупок, отметили в ведомстве.

«Они нашли друг друга благодаря рекламе»: в Москве запустили социальную кампанию к НРФ «Они нашли друг друга благодаря рекламе»: в Москве запустили социальную кампанию к НРФ «Они нашли друг друга благодаря рекламе»: в Москве запустили социальную кампанию к НРФ «Они нашли друг друга благодаря рекламе»: в Москве запустили социальную кампанию к НРФ «Они нашли друг друга благодаря рекламе»: в Москве запустили социальную кампанию к НРФ «Они нашли друг друга благодаря рекламе»: в Москве запустили социальную кампанию к НРФ

«Пусть реклама помогает вам следить за новинками и не пропустить выгодные предложения. А антимонопольная служба продолжит заботиться о том, чтобы вся указанная в ней информация была достоверной и объективной, помогая сделать вам осознанный выбор», — прокомментировали в ФАС кампанию.

КС при МСАП создан в сентябре 2004 года. Ключевая цель работы Координационного совета — развитие рынка рекламы и предпринимательства в этой сфере на территориях государств-участников СНГ.

Ранее представители ФАС на пленарной дискуссии «Изменения в ФЗ о рекламе» на Национальном рекламном форуме рассказали, что в России возросла доля рекламы, которая вводит потребителей в заблуждение. Если за весь 2022 год показатель составил 8,93%, то за первые шесть месяцев текущего года — уже 10,28%.

ФАС НРФ КС при МСАП
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