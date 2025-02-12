Фармритейлеры просят отрегулировать деятельность передвижных аптек

Фармритейлеры просят Госдуму отрегулировать работу мобильных аптек. Такой формат позволит обеспечить лекарствами жителей малонаселенных и труднодоступных районов, сообщает «Коммерсант».

В марте 2024 года в Красноярском, Краснодарском крае и Хакасии прошел запуск краткосрочного пилотного проекта по созданию передвижных аптек. Например, в Красноярском крае машины с аптечным ассортиментом посетили 31 населенный пункт .Участники рынка отмечают, что открыть стационарные объекты в таких местах из-за нехватки персонала и отсутствия подходящих помещений почти невозможно.

Заместитель главы комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев заверил, что законопроект о передвижных аптеках обсуждается с Минздравом. В частности, на повестке стоит вопрос сохранения качества при реализации лекарственных препаратов, которые перевозятся в таких аптечных пунктах. По его словам, если передвижная аптека будет приезжать в один населенный пункт хотя бы на час каждую неделю, то за этот период она сможет объехать 50 населенных пунктов, что в итоге сделает проект как минимум безубыточным.

По оценке гендиректора аналитической компании DSM Group Сергея Шуляка, затраты на открытие аптеки в небольшом населенном пункте составляют около 1−1,5 млн руб. В год на ее содержание нужно около 5 млн руб. Выйти на безубыточную работу она сможет не ранее чем через три года после открытия.

В «Губернских аптеках» рассказали, что мобильный пункт (автомобиль, оснащенный кондиционером, холодильником, шкафами для хранения лекарств и генератором) стоит 6 млн руб., а расчетные затраты на одну передвижную аптеку, включая зарплаты фармацевтам и водителям, а также топливо и запчасти, составят 2,9 млн руб. в год. Выручка от работы передвижной аптеки составит примерно 5,4 млн руб. в год.

Ранее Wildberries начала тестировать сервис заказа рецептурных препаратов с последующим самовывозом из аптек-партнеров. Компания выступает в данной модели в роли онлайн-витрины, соединяя продавца с покупателем, тогда как дистрибьюторы обеспечивают хранение и доставку заказов.