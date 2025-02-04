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18+
04.02.2025 в 10:45

Wildberries запустил тестирование заказа рецептурных лекарств

Препараты будут доступны для самовывоза в одной из аптек-партнеров

Объединенная компания Wildberries & Russ начала тестировать сервис заказа рецептурных препаратов с последующим самовывозом из аптек-партнеров. Новый функционал доступен в мобильном приложении маркетплейса на iOS и Android. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании.

Первым партнером онлайн-площадки стала интернет-аптека Polzaru, входящая в группу фармацевтического дистрибьютора ФК «Пульс». На первом этапе услуга будет работать в отдельных районах Москвы, а в дальнейшем распространится на другие города России.

Покупатели смогут бронировать лекарства через платформу, а затем забирать их в удобной аптеке, показав рецепт фармацевту и оплатив. Для рецептурных лекарств предусмотрена только постоплата.

Wildberries & Russ выступает в данной модели в роли онлайн-витрины, соединяя продавца с покупателем, тогда как дистрибьюторы обеспечивают хранение и доставку заказов. В будущем компания планирует расширение ассортимента и внедрение системы предоплаты для новых категорий товаров.

Ранее Wildberries запустил на платформе сервис оплаты пошлин при покупке товаров из Китая.

Аптеки Wildberries рецептурные лекарства
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