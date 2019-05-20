Фанаты Spice Girls получили возможность пожить в автобусе из фильма про группу

В июне этого года, во время завершения английского тура герлз-бэнд из 90-х Spice Girls фанаты в течение трех дней, в которые коллектив будет выступать на стадионе Уэмбли в Лондоне, смогут остановиться в оригинальном автобусе, участвовавшем в съемках фильма Спайс Уорлд в 1997 году, сообщает портал USA Today.

Описание необычного автобуса на портале Airbnb оставила Сюзанна Годли, мегафанат группы. Она рассказала, что ее начальник сообщил ей о возможности приобретения этого самого автобуса. Девушка захотела принять участие в процессе обновления транспорта.

Внешний вид автобуса не изменился, но при этом внутри он значительно отредактирован. В домике есть односпальная и двуспальная кровать, интерьер двухэтажного транспорта отделан с отсылками к каждой из участниц группы. Внутри имеются винтажные журналы из 90-х и компакт-диски.

Там смогут жить три человека, домашние животные не допускаются. Забронировать автобус можно с 22 мая на 14 и 15 июня по цене около $127. Гостям надо будет переодеться в одежду из 90-х. Также в автобусе нет Wi-Fi и ванной комнаты, надо пользоваться временной.