Facebook забанил рекламу лука, посчитав ее слишком сексуальной

Facebook удалил со своих площадок рекламу семян лука от небольшого хозяйства из Канады, посчитав, что изображение содержит откровенный сексуальный контент, пишет CBC.

«Мы только что получили уведомление от Facebook, что фотография наших семян лука Walla Walla является «откровенно сексуальной» и поэтому не может быть использована для рекламы на их платформе», — написал менеджер компании Джексон МакЛин.

МакЛин рассказал, что компания заплатила за рекламу и собиралась разместить ее весной. Когда он получил от Facebook отказ, то просто рассмеялся.

Соцсеть использует автоматические алгоритмы для поиска неприемлемого контента и иногда может ошибаться. «Надеюсь, настоящий человек все же посмотрит на фото и поймет, что это вообще не сексуально, — отметил Маклин, — это всего лишь лук». Рекламу лука уже восстановили.

Ранее Facebook отказался от запрета рекламы с менструальной кровью и разблокировала кампанию «Менструация по-новому», в которой были изображены пятна крови на простынях и использованных гигиенических средствах.