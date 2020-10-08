Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+31
Обновление
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
08.10.2020 в 14:40

Facebook забанил рекламу лука, посчитав ее слишком сексуальной

На изображении был только лук

Facebook удалил со своих площадок рекламу семян лука от небольшого хозяйства из Канады, посчитав, что изображение содержит откровенный сексуальный контент, пишет CBC.

«Мы только что получили уведомление от Facebook, что фотография наших семян лука Walla Walla является «откровенно сексуальной» и поэтому не может быть использована для рекламы на их платформе», — написал менеджер компании Джексон МакЛин.

МакЛин рассказал, что компания заплатила за рекламу и собиралась разместить ее весной. Когда он получил от Facebook отказ, то просто рассмеялся.

Соцсеть использует автоматические алгоритмы для поиска неприемлемого контента и иногда может ошибаться. «Надеюсь, настоящий человек все же посмотрит на фото и поймет, что это вообще не сексуально, — отметил Маклин, — это всего лишь лук». Рекламу лука уже восстановили.

Ранее Facebook отказался от запрета рекламы с менструальной кровью и разблокировала кампанию «Менструация по-новому», в которой были изображены пятна крови на простынях и использованных гигиенических средствах.

Facebook
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Мемы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.