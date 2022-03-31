Meta оплачивала медиакампанию против TikTok с новостями о «вредных челленджах»

Компания Meta (признана в России экстремисткой и запрещена), владеющая запрещёнными в России соцсетями Instagram и Facebook, оплачивала услуги агентства цифрового маркетинга Targeted Victory, которое настраивало общественность в США против TikTok. Об этом сообщает Washington Post.

По данным источников издания, среди которых есть сотрудники Targeted Victory, предоставившие письма из рабочей переписки, агентство занималось распространением ложной информации о TikTok и «вредных трендах», которые предположительно возникают в китайской соцсети. Их же на самом деле не существовало.

Журналисты сопоставили содержание и даты писем с реальными новостями и провели анализ того, как продвигались «сомнительные истории о вредных тенденциях» в TikTok, сделав вывод, что Meta «подталкивала к борьбе с её крупнейшим конкурентом».

Ссылаясь на тексты писем, WP приводит множество примеров, когда во время медиакампании старались представить TikTok опасностью для американских детей и общества в целом. «Мечтой был бы заголовок вроде «От танцев к опасности: как TikTok стал самой вредной для детей соцсетью»», — цитирует издание письмо одного из сотрудников Targeted Victory.

Среди трендов, которые использовались в медиакампаниях, — челлендж «с актами вандализма в школе» и челлендж «дай пощечину учителю». Слухи о популярности таких трендов рождались в Facebook и локальных медиа.

В Targeted Victory отказались от комментариев, но заявили, что несколько лет оказывают услуги Meta и «гордятся проделанной работой». Представитель Meta, считает что «все растущие платформы, включая TikTok, должны подвергаться тщательному анализу». В TikTok подчеркнули, что «глубоко обеспокоены» тем, как СМИ распространяют истории про тренды, которых не существует в соцсети.