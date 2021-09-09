Facebook и Ray-Ban создали смарт-очки и представят их сегодня

Facebook и Ray-Ban презентуют умные очки, которые разработали в коллаборации. Бренд очков опубликовал рекламную страницу с датой запуска — 9 сентября 2021 года, логотипом Facebook и предложением подписаться, чтобы получить уведомление о выпуске.

Анонс совпадает с тизерными видео о СЕО Facebook Марка Цукерберга и главы подразделения виртуальной и дополненной реальности компании Эндрю Босворта. В роликах они играют в гольф и плавают на лодке, а также занимаются другими активностями, а в описании фигурирует упоминание коллаборации. Фото очков опубликованы в Twitter пользователем Ev.

Facebook разработала очки совместно с EssilorLuxottica (материнская компания Ray-Ban) — техногигант назвал их первым шагом на пути к полноценным очкам дополненной реальности — они призваны улучшить аудиовизуальное восприятие мира. Функции будущих VR-очков пока не раскрываются. Ранее на канале Ray-Ban на TouTube появился анонс будущей коллаборации. Кроме того, глава Facebook подтвердил разработку смарт-очков в июле.

Ранее Facebook представила электронную переговорную Horizon Workrooms, которую можно использовать с VR-очками Oculus Quest. Глава компании Марк Цукерберг провел в ней встречу с журналистами. Компания тестирует свое первое приложение виртуальной реальности, которое предназначено для корпоративного использования.