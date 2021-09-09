Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+17
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.09.2021 в 12:50

Facebook и Ray-Ban создали смарт-очки и представят их сегодня

Марк Цукерберг считает коллаборацию первым шагом на пути к полноценной VR-разработке

Facebook и Ray-Ban презентуют умные очки, которые разработали в коллаборации. Бренд очков опубликовал рекламную страницу с датой запуска — 9 сентября 2021 года, логотипом Facebook и предложением подписаться, чтобы получить уведомление о выпуске.

Анонс совпадает с тизерными видео о СЕО Facebook Марка Цукерберга и главы подразделения виртуальной и дополненной реальности компании Эндрю Босворта. В роликах они играют в гольф и плавают на лодке, а также занимаются другими активностями, а в описании фигурирует упоминание коллаборации. Фото очков опубликованы в Twitter пользователем Ev.

Facebook разработала очки совместно с EssilorLuxottica (материнская компания Ray-Ban) — техногигант назвал их первым шагом на пути к полноценным очкам дополненной реальности — они призваны улучшить аудиовизуальное восприятие мира. Функции будущих VR-очков пока не раскрываются. Ранее на канале Ray-Ban на TouTube появился анонс будущей коллаборации. Кроме того, глава Facebook подтвердил разработку смарт-очков в июле.

Ранее Facebook представила электронную переговорную Horizon Workrooms, которую можно использовать с VR-очками Oculus Quest. Глава компании Марк Цукерберг провел в ней встречу с журналистами. Компания тестирует свое первое приложение виртуальной реальности, которое предназначено для корпоративного использования.

Facebook Ray-Ban коллаборация
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.