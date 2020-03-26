Рекламная выручка Facebook и Google в 2020 году упадет на $44 млрд из-за коронавируса

Компании сокращают свои рекламные бюджеты на фоне пандемии коронавируса. Сильнее всего это ударит по Facebook и Google, пишет Variety со ссылкой на исследование инвестиционной компании Cowen & Co. По прогнозам, в 2020 году их прибыль упадет на $44 млрд.

В 2020 году доход Google от рекламы составит около $127,5 млрд, подсчитали аналитики. Это на 18% меньше, чем ожидалось ранее. Facebook получит от рекламы $67,8 млрд — на 19% меньше, чем предполагалось. Бизнес Facebook восстановится только в 2021 году.

Другие компании, чей доход зависит от интернет-рекламы, также пострадают. Cowen & Co. снизила свой прогноз по выручке Twitter — в 2020 году, по оценке аналитиков, компания заработает около $3,2 млрд., что на 18% ниже предыдущего прогноза. Snapchat сможет заработать от рекламы около $1,66 млрд — на 30% меньше, чем ожидалось. При этом рекламный бизнес Amazon, по мнению аналитиков, меньше подвержен спаду по сравнению с другими площадками, так как в основном связан с продуктовым поиском.

Cowen & Co. также снизила прогноз для всего рекламного рынка США. В 2020 году объем рынка составит $212 млрд — на 11% меньше, чем годом ранее.