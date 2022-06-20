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20.06.2022 в 13:15

23% европейских компаний рассматривают уход с китайского рынка

Бизнес испытывает трудности из-за антиковидных ограничений и карантина

23% европейских компаний на китайском рынке рассматривают возможность вывода своих инвестиций из страны на фоне постоянных вспышек COVID-19 и карантина. Это самый высокий уровень за последние 10 лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Торговой палаты Евросоюза в КНР, которая провела опрос в конце апреля среди 372 европейских фирм. По результатам аналогичного февральского опроса среди 620 компаний, число тех, кто оценивает возможный вывод бизнеса из Китая, было в два раза меньше.

16% тех, кто намерен уйти из Китая, заявили, что могут выбрать для релокации Юго-Восточную Азию, 18% рассматривают другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Около 19% планируют переместиться в Европу, 12% — в Северную Америку, 11% — в Южную Азию.

Также порядка 60% снизили прогнозы доходов на год из-за антиковидных мер. 78% европейских компаний считают деловую среду в стране менее привлекательной из-за реализации национальной политики по борьбе с коронавирусом.

Из-за ограничений многие иностранные предприятия, ведущих деятельность в Китае, столкнулись с падением прибыли на 16,2% в период с января по апрель, отмечается в отчёте. При этом доход китайского бизнеса почти не упал за это время, а госкомпании зафиксировали увеличение прибыли на 13,9%.

О проблемах «дочек» американских компаний в Китае также свидетельствует опрос Американской торговой палаты в Шанхае в июне этого года. Менее трети (31%) фирм могут работать в полном объёме — большинство отметили, что сотрудникам трудно добираться на работу, пишет Bloomberg.

Мария Полищук
Китай бизнес в Китае
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