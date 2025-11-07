Sostav.ru

07.11.2025 в 15:40

Еврокомиссия ограничила выдачу многократных шенгенских виз гражданам России

Теперь россияне будут получать только однократные визы

2

Европейская комиссия (ЕК) объявила о запрете на выдачу многократных шенгенских виз россиянам.

«Это означает, что гражданам России придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС, что позволит проводить тщательную и частую проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

В сентябре 2022 года Евросоюз полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. По данным ЕК, в 2019 году ЕС посетили около 4 млн россиян, в 2024-м их число сократилось до чуть более 550 тыс.

Эксперты считают, что новые ограничения в части многократных виз вряд ли существенно повлияют на поток туристов, поскольку интерес россиян к Европе сохраняется даже при необходимости получать однократные визы.

