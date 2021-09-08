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08.09.2021 в 16:00

«Эверест» и экономический факультет МГУ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Для студентов разработают специальный учебный модуль

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Стороны договорились о реализации совместной программы в рамках учебно-методической работы факультета, в которую будут включены: создание авторской обучающей программы для студентов, проведение лекций и участие в кейс-чемпионатах, организация семинаров, конференций, круглых столов, отдельных мастер-классов и других практических занятий. Об этом Sostav рассказали в сейлз-хаусе ЭВЕРЕСТ.

В отдельное направление выделена разработка программ практик и стажировок в «Эверест» и других активах холдинга «Национальная Медиа Группа», а также проведение различных внеучебных карьерных мероприятий.

Каролина Соколова, генеральный директор сейлз-хауса «Эверест», выпускница экономического факультета МГУ:

Рада вернуть моральный долг родному факультету. Я благодарна МГУ за полученные знания и способ мышления, привитый мне здесь, а теперь вместе с коллегами готова поделиться этим бесценным багажом с новым поколением умных и дерзких.

Еще одна идея, вдохновившая нас, — разрушение стереотипа восприятия медиаиндустрии как недоступной, «только для избранных». Медиа трансформируются под актуальные запросы общества, маркетинговые коммуникации ежедневно меняются и работают в интересах людей. Мы погрузим студентов в актуальную повестку и прокачаем их навыки в области маркетинга, а лучшие кадры смогут начать свою карьеру у нас.

Ольга Золотина, руководитель отдела содействия трудоустройству и связям с выпускниками экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова:

Наши выпускники активно возвращаются на факультет не только для продолжения образования, но и с предложениями новых возможностей для развития студентов. И начало сотрудничества с крупнейшим медиахолдингом НМГ и «Эверест» для нас очень перспективно, поскольку расширяет возможности для построения карьеры студентов экономического факультета в такой динамичной и интересной индустрии.

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