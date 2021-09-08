«Эверест» и экономический факультет МГУ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Стороны договорились о реализации совместной программы в рамках учебно-методической работы факультета, в которую будут включены: создание авторской обучающей программы для студентов, проведение лекций и участие в кейс-чемпионатах, организация семинаров, конференций, круглых столов, отдельных мастер-классов и других практических занятий. Об этом Sostav рассказали в сейлз-хаусе ЭВЕРЕСТ.

В отдельное направление выделена разработка программ практик и стажировок в «Эверест» и других активах холдинга «Национальная Медиа Группа», а также проведение различных внеучебных карьерных мероприятий.

Каролина Соколова, генеральный директор сейлз-хауса «Эверест», выпускница экономического факультета МГУ: Рада вернуть моральный долг родному факультету. Я благодарна МГУ за полученные знания и способ мышления, привитый мне здесь, а теперь вместе с коллегами готова поделиться этим бесценным багажом с новым поколением умных и дерзких. Еще одна идея, вдохновившая нас, — разрушение стереотипа восприятия медиаиндустрии как недоступной, «только для избранных». Медиа трансформируются под актуальные запросы общества, маркетинговые коммуникации ежедневно меняются и работают в интересах людей. Мы погрузим студентов в актуальную повестку и прокачаем их навыки в области маркетинга, а лучшие кадры смогут начать свою карьеру у нас.