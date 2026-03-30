«Это искусство или нет?»: Зачем художники сотрудничают с брендами?

В эпоху, когда работа, досуг и даже личная жизнь перешли в digital, современному искусству все сложнее пробиться к широкой аудитории вне галерей и профильных медиа. Сервис доставки Yami Yami еще в 2016 году решил продвигать художников и знакомить своих клиентов из разных городов России с современным искусством. Уже почти десять лет Yami Yami превращает наборы с роллами в арт-объекты: компания выпускает лимитированные кейсы, дизайн которых разрабатывают молодые художники.

Так коллаборации работают сразу в нескольких направлениях: художники получают доступ к тысячам клиентов и медийным охватам Yami Yami, а аудитория — знакомство с искусство в контексте повседневной жизни и гастрономии. В статье Татьяна Танджа, Вова Цыгн и Сергей Гонжара — художники, которые создавали коллаборационные кейсы для Yami Yami — поделились с Sostav тем, какие результаты принесло сотрудничество с сервисом доставки и как это помогает продвигаться в сфере искусства.

Татьяна Танджа, художница, создавшая первый Yami Case 2017: В 2017 году у команды Yami Yami только появилась идея запустить серию кейсов с роллами, упаковку для которых будут реализовывать художники. Тогда я училась на сценографии в Британке и только начинала свой путь в роли художника авангардного кино — конечно, с радостью приняла предложение создать первый кейс для Yami Yami. Коллаборация с Yami Yami была уникальным проектом для меня — искусство на стыке с гастрономией и промышленным дизайном. Эта коллаборация даже спустя 9 лет остается одной из моих любимых и «свободных» в плане моего видения и отсутствия ограничений и рамок со стороны команды. После выхода кейса с Yami Yami произошло много изменений, связанных с моим ростом и развитием.

С тех пор я получила несколько наград как кинохудожник на фестивале Konik в 2022 году, в Оберхаузене фильм Мякиш 2024 года занял первое место на 71-ом фестивале (это старейший смотр короткометражного кино в мире с 1954 г).

Также среди любимых работ — инсталляция высотой 8 метров из битых лобовых стекол машин для концерта PYROKINESIS на площадке Adrenalin stadium, инсталляция для концерта IOWA в 2023 году в двух городах. Я развивалась и как арт-директор: работала в 2024 году с «Антон тут рядом» & ZOLOTO, принимала участие в РЕ-ФОРМАЦИИ «Золотой Маски» в Москве.

Сейчас я вижу огромный интерес к художникам со стороны бизнеса и брендов — с помощью искусства можно отразить характер и харизму проекта. Поэтому молодым художникам сегодня стоит сохранять и взращивать свою аутентичность, быть открытыми миру и предложениям, в тоже время не «распыляться» на то, что не откликается.

Вова Цыган, художник Yami Case 2020: В 2020 году, когда мы выпустили совместный кейс, я был на раннем этапе своего творчества. В работах использовал в основном кислотные цвета и делал акцент на детализацию. Вышедший кейс посвящен художникам Энди Уорхолу и Жан-Мишель Баскии, которые в 1980-х годах объединились и создали 160 легендарных работ, которые узнают по всему миру. На внутренней стороне кейса мы расположили краткую информацию о художниках, чтобы люди смогли ближе познакомиться с культовыми личностями в мире искусства и их творчеством.

Несмотря на коронавирус и локдаун в 2020, после коллаборации с Yami Yami был ощутимый «всплеск» предложений о сотрудничестве, которые продолжают поступать и сегодня. За это время я реализовал коллаборации с крупными ресторанами в Москве и Петербурге, общественными и культурными пространствами и другими брендами. Например, в этом году в рамках фестиваля «Крошево» мне удалось расписать 150-метровый мост в городе Боровичи: получилась художественная галерея под открытым небом, где город не музей, а площадка для воображения, наблюдения и легкого абсурда.

Также в прошлом году я создавал упаковку для сети пиццерий CRISPY PIZZA — получилась яркая упаковка с моим самым узнаваемым персонажем «Валентигром».

Я очень благодарен Yami Yami за то, что наша коллаборация получила большой медийный охват и дала огромный толчок моему развитию — после выхода кейса у меня выросла популярность соцсетях, я стал более узнаваем в профессиональных кругах, начали приходить запросы на партнерства и коллаборации, в том числе коммерческие. Сейчас я читаю молодым художникам лекции по самопродюсированию и всегда говорю, что к своему искусству нужно относиться как к полноценной работе: составлять план на месяц и год, ставить цели, подаваться на open-call и участвовать в фестивалях. Отдельный пункт в этой лекции посвящен коллаборациями работе с брендами. Сейчас это некий «профессиональный лифт», который определяет во многом развитие художника, его медийность и возможность монетизировать работу.

Сергей Кожара, художник Yami Case 2023: Я знал Yami Yami еще до 2023 года и он мне всегда нравился — стильный, современный и при этом любим обществом. Поэтому мне было интересно увидеть своё творчество частью большого проекта и поработать с нестандартным форматом — перенести живопись на упаковку, ведь это хороший повод поэкспериментировать с поверхностями и плоскостями. Для упаковки Yami Case я создал пейзаж: снаружи — дневной, а внутри — ночной, чтобы одно состояние плавно переходило в другое.

С момента выхода Yami Case в 2023 году мой путь художника сильно продвинулся: появились персональные и коллективные выставки, в 2025 году я стал лауреатом премии музея современного искусства «Эрарта». Начал активнее вести соцсети, наконец сделал сайт, и в целом моё творчество стало более востребованным.

Помимо коллаборации с Yami Yami я также расписал стену во флагманском магазине клуба «Динамо Москва», а чуть позже с этим же изображением была выпущена серия тарелок для ресторана на ВТБ арене.

В первую очередь коллаборация с Yami Yami дала мне ощущение масштаба. Мое искусство увидела очень большая аудитория, к тому же на тот момент я только собирался активно выходить в выставочное поле, и эта коллаборация стала для меня хорошим толчком двигаться увереннее. Проект заметил широкий круг моих знакомых, в том числе люди из художественной среды.

Коллаборации — это отличный инструмент поддержки художников и развития современного искусства. В выигрыше остаются все: формируется визуальный вкус у широкой аудитории, потребители чувствуют внимание и заботу, а сама жизнь становится чуть ярче и насыщеннее. Для художников же это всегда радость — делиться своим творчеством и находить новых зрителей.

Молодым художникам для развития стоит обратить внимание не только на коллаборации, но и на выставки, активное присутствие в социальных сетях. Важно быть открытым и видимым, но при этом стремиться к сотрудничеству с сильными партнерами.