Apple анонсировала очередной ивент. В его рекламе нашли пасхалки и намеки на новые гаджеты

Компания Apple анонсировала новую презентацию, которая состоится 13 октября в 20:00 мск. Мероприятие пройдет под слоганом «Hi, Speed» («Привет, скорость!»). Как показали прошлые анонсы, пригласительные могут содержать намеки на гаджеты, которые готовятся к выходу. Этот год — не сключение.

Пользователи нашли в приглашении AR-«пасхалку», которую можно активизировать с iPhone или iPad. При нажатии на «яблоко» происходит взрыв из плавающих оранжевых и синих шаров с датой события «10.13» в центре.

По словам инсайдеров, наиболее вероятно, что на мероприятии состоится презентация iPhone 12. Эта модель будет обладать высокой производительностью и поддерживать сверхбыстрые сети пятого поколения 5G. На это намекает и игра слов в слогане «Hi, Speed» — «high speed», «высокая скорость».

Некоторые пользователи считают, что цветные сферические круги на пригласительном похожи на трекер Apple AirTag, с помощью которого можно будет найти пропавшие вещи.

Других смущает, что в слогане слово «speed» (скорость) почему-то написано с большой буквы. Это может объяснять продолжение выпуска 11 серии телефонов iPhone — iPhone 11S.

Кто-то задается вопросом, могут ли изображения объектов пригласительных относиться к звуковым волнам, которые создаются в новых наушниках AirPods Studio. Также пользователи отмечают особенности цветовой гаммы — ранее специалисты по технологиям рассказывали, что преемником темно-зеленого корпуса iPhone 11 Pro станет «Midnight Blue» (темно-синий). Сочетание с оранжевым также может намекать на вариант цвета, который бренд представит в линейке iPhone 12.



Какие из найденных подсказок окажутся правдой, а какие останутся только догадками, мы узнаем 13 октября на трансляции мероприятия от Apple.