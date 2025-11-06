Emerging Travel Group намерена продать «Островок» до конца 2026 года

Emerging Travel Group (ETG), основанная бывшими сотрудниками Google Сергеем Фаге и Кириллом Махаринским, планирует продать сервис онлайн-бронирования отелей «Островок» до конца 2026 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на три источника, знакомых с планами компании.

По данным собеседников, интерес к покупке проявляли «Турмашина», связанная с Игорем Ротенбергом, а также «Яндекс». Представитель «Яндекс Путешествий» от комментариев отказался, в «Турмашине» запрос издания оставили без ответа.

Сервис «Островок» работает с 2010 года и включает платформу онлайн-бронирования, B2B-решения для агентств и корпоративный продукт «Островок Командировки». По данным TravelLine, доля компании на рынке в 2024 году составила 21,5%, уступая только «Яндекс Путешествиям» (29,2%).

Продажа актива может быть связана с тем, что основатели ETG не ведут бизнес в России и сосредоточены на международных проектах RateHawk, ZenHotels и Roundtrip. По оценкам экспертов, опрошенных изданием, стоимость «Островка» может составлять от 8 до 35 млрд руб.

Аналитики отмечают, что интерес к активу могут проявить и другие крупные экосистемные игроки — Wildberries, Ozon, Avito, VK, «МТС Travel» и Т-Банк. По прогнозу директора «Авито Путешествия» Артема Кромочкина, объем российского рынка онлайн-бронирования в 2025 году достигнет 650 млрд руб.

Напомним, в октябре «Островок» стал единственной российской платформой, включенной в глобальный топ-15 самых популярных сайтов в категории «Гостиничный бизнес» по версии аналитической платформы Similarweb. Рейтинг отражает данные весенне-летнего сезона 2025 года.