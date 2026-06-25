Элла Стюарт получила доли в ООО «ББДО» и ООО «Бутлег»

В структуре владения российских агентств BBDO Group произошли изменения. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 24 июня 2026 года Элла Стюарт стала владельцем 52% в ООО «ББДО». Номинальная стоимость доли составляет 205,5 тыс. руб. Кроме того, Стюарт получила 30% в ООО «Бутлег» номинальной стоимостью 57 тыс. руб.

Одновременно «Фотон Медиа Энд Маркетинг Сервисес» перестал числиться среди учредителей обеих компаний. Таким образом, доли, ранее принадлежавшие структуре, связанной с международным контуром группы, были переданы российскому владельцу.

Элла Стюарт также является учредителем ООО «Инстинкт». Агентства Instinct и BOOTLEG на протяжении многих лет работали в составе BBDO Group. В 2023 году Instinct и MORE вышли из группы и продолжили деятельность как независимое объединение Instinct&MORE Group. BOOTLEG при этом оставался в структуре BBDO Group.

Ранее сообщалось, что ООО «Мера Русс Медиа», управляющее агенством Mera , обновило состав учредителей. Новым участником компании стала организация ООО «Оккам УМ» с долей в уставном капитале 9,5 млн руб. Иностранная компания «Хуллбитт Лимитед» (Hullbitt Limited) вышла из состава учредителей.