Елизавета Лихачева покидает пост директора Пушкинского музея

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Елизавета Лихачева покидает свой пост. Новым руководителем учреждения назначена генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» Ольга Галактионова. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на Минкультуры.

«Много причин, мало занималась музеем, много поездок, провокационных выступлений по всем поводам. Ничего положительного в музее не произошло», — прокомментировал изданию неназванный источник в министерстве причины увольнения Лихачевой.

Собеседник Forbes в Пушкинском музее утверждает, что поводом для ухода Елизаветы Лихачевой якобы стал тот факт, что институция не успела оформить произведения на вывоз в Китай на большую сборную выставку из российских музеев, первую после отмены культурных обменов.

Елизавета Лихачева вступила в должность директора музея в марте 2023 года, сменив Марину Лошак, которая покинула пост по собственному желанию. До этого Елизавета руководила Музеем архитектуры имени А.В. Щусева.

Лихачева известна как искусствовед и историк искусства. Она специалист по раннему итальянскому барокко. В 2017 году эксперт была назначена директором Музея архитектуры имени А.В. Щусева.

«Под ее руководством в музее состоялся ряд успешных выставочных проектов, впервые к выставкам были запущены инклюзивные программы для незрячих и слабовидящих, глухих и слабослышащих посетителей… За годы ее руководства посещаемость музея увеличилась в четыре раза — с 27 до 110 тыс. человек ежегодно», — говорится в блоге директора на сайте ГМИИ имени Пушкина.

Ольга Галактионова с 2021 года руководит «РОСИЗО». Ранее она занималась организацией крупных культурных проектов, включая выставки и театральные постановки. Галактионова также является автором и продюсером порядка 50 документальных фильмов.