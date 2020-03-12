Елена Грозная стала старшим партнером iMARS

Елена Грозная назначена на должность старшего партнера коммуникационной группы iMARS , сообщает пресс-служба. Ранее Грозная работала на позиции управляющего партнера.

В новом качестве она будет отвечать за стратегию развития и внешнее позиционирование коммуникационной группы iMARS как в России, так и за рубежом. На прежней должности она занималась курированием операционного управления, взаимодействуя с ключевыми клиентами, развивала бизнес и новые практики, занималась формированием команд.

Елена Грозная: В последние годы индустрия коммуникаций проходит глобальную трансформацию. Перманентная неопределенность стала новой реальностью для всех. Как в бизнесе, так и в коммуникациях сейчас огромен спрос на быстрые и понятные результаты проектной деятельности. При этом репутация по-прежнему является ресурсом долгосрочным. Обновления затрагивают не только типологию услуг коммуникационного агентства и подходы к управлению проектами. Они ведут к пересмотру собственной функции агентства в рамках тандема «заказчик-исполнитель». Опираясь на это понимание, мы планируем интенсифицировать присутствие iMARS как в отраслевом сообществе, так и в бизнес среде. Мы будем работать в тесной взаимосвязи с нашими клиентами и их деловыми партнерами, чтобы подтверждать свою репутацию в качестве значимого элемента их бизнеса и развития.

Владимир Ступников, президент iMARS: Мы рады приветствовать Елену в новом статусе и на новой позиции. Убеждены, что она идеальный кандидат для этого уникального функционала в компании. Её знания и многолетний опыт в отрасли позволят вывести iMARS на новый уровень развития как на локальном, так и на международных рынках.

В 2019 году Елена Грозная стала одним из пяти лучших руководителей коммуникационных агентств рейтинга TOP-СОММ АКМР. Она завоевала для компании ряд престижных наград и премий, среди которых шорт-листы и призовые места конкурсов «Серебряный Лучник», PROBA Awards, АКМР Digital Awards.