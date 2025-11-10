Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Pulse

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.11.2025 в 18:00

Елена Фролова стала гендиректором автозавода «Москвич»

Ранее она работала в компаниях «АвтоВАЗ» и «КамАЗ»

Новым генеральным директором автомобильного завода «Москвич» назначена Елена Фролова. Такое решение принял совет директоров компании. Об этом рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в своем Telegram-канале.

Елена Фролова начинала свою карьеру в компании «АвтоВАЗ». Затем она работала на совместном предприятии «Форд Соллерс», после чего вернулась в «АвтоВАЗ», а потом перешла на работу в совместное предприятие «Мазда Соллерс».

С 2023 года эксперт работала директором по легковым автомобилям в компании «КамАЗ» и входила в состав совета директоров «Москвича».

Ранее пост гендиректора «Москвича» занимал Ханс-Петер Мозер. Под его руководством была проведена локализация «Москвича 3» и освоена крупноузловая сборка «Москвича 6» и «Москвича 8». Мозер возглавлял компанию с июня 2023 года, после ухода с поста гендиректора он займется другими проектами.

Напомним, в 2022 году на бывшем столичном автозаводе Renault стартовала крупноузловая сборка машин под брендом «Москвич». Первой выпущенной моделью стал кроссовер «Москвич 3», повторяющий внешне и по техническим характеристикам китайский JAC JS4.

В октябре 2025 года сообщалось, что «Москвич» до конца года намерен начать крупноузловую сборку новой модели М70. Первые машины соберут в декабре, поставки в дилерскую сеть начнутся в начале 2026 года.

Москвич Кадры Назначение
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Транспорт
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.