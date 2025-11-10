Елена Фролова стала гендиректором автозавода «Москвич»

Новым генеральным директором автомобильного завода «Москвич» назначена Елена Фролова. Такое решение принял совет директоров компании. Об этом рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в своем Telegram-канале.

Елена Фролова начинала свою карьеру в компании «АвтоВАЗ». Затем она работала на совместном предприятии «Форд Соллерс», после чего вернулась в «АвтоВАЗ», а потом перешла на работу в совместное предприятие «Мазда Соллерс».

С 2023 года эксперт работала директором по легковым автомобилям в компании «КамАЗ» и входила в состав совета директоров «Москвича».

Ранее пост гендиректора «Москвича» занимал Ханс-Петер Мозер. Под его руководством была проведена локализация «Москвича 3» и освоена крупноузловая сборка «Москвича 6» и «Москвича 8». Мозер возглавлял компанию с июня 2023 года, после ухода с поста гендиректора он займется другими проектами.

Напомним, в 2022 году на бывшем столичном автозаводе Renault стартовала крупноузловая сборка машин под брендом «Москвич». Первой выпущенной моделью стал кроссовер «Москвич 3», повторяющий внешне и по техническим характеристикам китайский JAC JS4.

В октябре 2025 года сообщалось, что «Москвич» до конца года намерен начать крупноузловую сборку новой модели М70. Первые машины соберут в декабре, поставки в дилерскую сеть начнутся в начале 2026 года.