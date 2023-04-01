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01.04.2023 в 18:33

Electronic Arts ликвидировала юрлицо в России

В ноябре прошлого года разработчик игр закрыл свое представительство в РФ

Американская корпорация Electronic Arts ликвидировала в России свое юридическое лицо. Информация о прекращении ее деятельности внесена в единый госреестр юридических лиц 31 марта, сообщает ТАСС.

В России учредителями ООО «Электроник артс» значились нидерландская Electronic Arts Nederland B. V. и немецкая Electronic Arts GmbH. В последний день марта информация о прекращении деятельности юрлица путем его ликвидации появилась в реестре.

Американская корпорация Electronic Arts, разработчик игр FIFA и Need For Speed, была юридически представлена в РФ с 2007 года. Но в марте 2022 года компания приостановила продажи игр на территории России и Белоруссии, а в конце 2022 года полностью покинула Россию. EА перенесла все маркетинговые активности, связанные со странами СНГ, в свой офис в Польше.

Electronic Arts
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