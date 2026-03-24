Эльдар Джинчарадзе, DDB Navigator: сильный бренд — от позиционирования до айдентики

В рамках образовательного проекта АКАР «Апгрейд» креативный директор DDB Navigator Эльдар Джинчарадзе выступил с лекцией о брендинге для преподавателей профильных факультетов вузов России. Эксперт поделился с Sostav тезисами выступления и ответил на вопросы: какие бренды и почему мы считаем сильными, как сформулировать миссию и идею бренда, которые будут притягивать последователей и завоевывать их доверие.

Для многих бренд — это логотип, составленный из букв, нарисованных красивым шрифтом. На деле — это сложная и объемная эмоциональная система, которая выстраивается годами, запоминается и живет в сердцах у людей. И чем она стройнее и прочнее, тем благоприятнее чувствует себя продукт на рынке. Именно у людей, не потребителей. Даже если человек и не покупает ваш продукт сам, то качественно выстроенный бренд будет вызывать у него интерес и желание рекомендовать его другим. Яркий пример — премиальные автомобильные бренды. Большинство знают, что Rolls Royce — автомобили высочайшего качества. Однако многим ли доводилось быть в его салоне?

«Создание сильного бренда — это не про логотипы и рекламу. Это системное формирование смысла, опыта и доверия для человека», — говорит Эльдар Джинчарадзе.

Этапы построения сильного бренда

Хороший бренд начинается с названия, а лучший — с идеи. Главная задача бренда — завоевывать доверие людей, вовлекая в осмысленный и уникальный опыт взаимодействия.

Чёткая идея и миссия

«Зачем мы существуем?» — фундаментальный вопрос, который выходит за рамки прибыли. Визуальный образ имеет важное значение в восприятии бренда, однако его основа — миссия. Мы должны сформулировать ее: почему мы существуем, определить ценность для человека, выбрать позицию в культуре, не только на рынке. Продукт могут скопировать, а идею и культурное влияние повторить почти невозможно.

Глубокое понимание аудитории

Необходимо изучать не только демографические данные целевой аудитории, но и ее страхи, желания, внутренние конфликты. Внутренний конфликт — это точный, классный инсайт, правда жизни, связанная с поведением в этом сегменте. Предложите человеку качественный продукт, и он будет доволен. Решите его личную проблему — и он будет счастлив.

Смелое позиционирование

Бренд не может нравиться всем. Необходимо отсечь чужих клиентов и сфокусироваться на последователях бренда. Каждый хочет принадлежать какой-то группе и точно не желает быть «как все». Поэтому мы, создатели бренда, должны понять, в чем заключается наше принципиальное отличие в позиционировании. К примеру, бренд энергетических напитков, созданный для смелых и активных людей, готовых прыгать с парашютом из стратосферы, не подойдет для любителей спокойных вечеров с книгой и пледом. Так, ваша аудитория активных и решительных станет воспринимать ваш бренд как отражение их уникальной личности.

Язык и характер бренда (Tone of Voice)

Это очень важный аспект. Мы должны определиться, как общаться с нашей целевой аудиторией: неформально, уважительно, на «вы» или «ты», простым языком или изысканно. Тон голоса должен оставаться неизменным и повторяться в каждой коммуникации.

С помощью вопроса «Если бы наш бренд был человеком, то каков бы он был?» определяем его характер: заботливый, дерзкий, экспертный. Это помогает сформировать стиль общения. Избегаем безликого корпоративного языка, так как это — неэффективно. Когда мы желаем что-то получить или предложить в обычной жизни, то общаемся по-человечески. Поэтому давайте делать это и в коммуникации бренда.

Визуальная система, подчиненная идее

Эльдар Джинчарадзе, креативный директор DDB Navigator: В первую очередь нужно продумать смыслы и стратегию бренда, и только потом переходить к дизайну. Часто бывает, что сначала делают логотип, а затем пытаются придумать, что он означает. Это неправильный подход.

Диалог бренда и человека начинается с первого взгляда, и чем лучше идея бренда считывается в его визуале, тем интереснее диалог. Признайтесь, вам будет обидно, если привлекательный с виду собеседник окажется абсолютно неинтересным в разговоре. Дружбу так не построить, и дружба бренда и потребителя основана на доверии.

Продукт как доказательство обещаний

Верный способ потерять доверие друга — обмануть его. Поэтому обещания бренда должны подтверждаться качеством.

Заинтересовать человека новым продуктом несложно, а вернуть доверие того, кто разочаровался в нем, — задача почти невыполнимая. Человек склонен делиться негативом с куда большим энтузиазмом. Из-за чего единственный неприятный случай может повлечь за собой PR-катастрофу, на исправление которой, вероятно, понадобятся годы. В отдельных случаях это вовсе невозможно.



Все это верно и для коммуникации бренда: бренд должен оставаться верен своим ценностям, только адаптируя форму коммуникации под новые реалии. Предположим, что вы производите самый качественный продукт на рынке. С вами может произойти ситуация, когда лицо новой рекламной кампании начнет противоречить ценностям бренда, и это будет репутационный урон, который придется исправлять именно вам.

Чек-лист по созданию и поддержке бренда

Анализ рынка. Исследование конкурентов, тенденций и целевой аудитории.

Позиционирование и ценности. Формулировка УТП, ценностей бренда и ключевых сообщений.

Миссия. Определение цели бренда, его «зачем».

Стратегия коммуникации. Определение тона общения (Tone of Voice) и каналов взаимодействия с аудиторией.

Айдентика. Разработка визуального стиля: логотип, цвета, шрифты. Создание брендбука и гайдлайнов.

Коммуникация. Реализация кампаний в едином стиле, соответствующем стратегии.

Обратная связь и улучшение. Регулярный мониторинг здоровья бренда (Brand Health Tracking) и корректировка стратегии.

Поддержка и развитие. Работа над репутацией, внедрение инноваций, адаптация к новым технологиям и социальным изменениям.

Правила, безусловно, важны. Однако именно их творческое нарушение, основанное на глубоком понимании цели, порой приводит к выдающемуся результату. Создание сильного бренда — это системная работа, основанная на ясной идее, глубоком понимании аудитории, смелом позиционировании и абсолютной последовательности.