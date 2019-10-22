Экс-менеджер «Пятёрочки» Игорь Плетнев назначен главным исполнительным директором «Дикси»

«Дикси» назначил главным исполнительным директором бывшего топ-менеджера X5 Retail Group Игоря Плетнева. Свой опыт и силы на новой должности он направит на сокращение операционных затрат, повышение клиентского сервиса, улучшение ассортимента и повышение доступности товаров в магазинах, сообщают «Ведомости».

Плетнев отметил, что его наняли в момент создания новой мультиформатной компании на базе «Дикси» и сети алкомаркетов «Красное и белое». После слияния компания стала третьим по величине продуктовым ритейлером России.

Ранее Плетнев работал в X5 операционным директором и директором по развитию основной сети «Пятерочка», а также директором по развитию стратегических бизнесов. До этого во второй половине 2000-х был заместителем гендиректора теперь уже не существующей сети «Копейка».

В начале октября стало известно, что Плетнев стал топ-менеджером «Мегаполиса», крупнейшего табачного дистрибутора России. Предполагалось, что он будет заниматься взаимодействием с «Дикси» — продажей товаров повседневного спроса оптовыми и мелкооптовыми партиями несетевой рознице. Тогда собеседники «Ведомостей» сообщили, что Плетнев вскоре станет гендиректором «Дикси». Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров также считает, что высока вероятность повышения Плетнева. Прошлый гендиректор этой сети магазинов Сергей Беляков ушел в конце сентября, временно его обязанности исполняет Олег Жуников, директор подразделения супермаркетов.