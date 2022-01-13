Екатерина Латыпова назначена старшим вице-президентом «Сбера»

Екатерина Латыпова займёт должность старшего вице-президента, руководителя блока «Стратегия и развитие», куратора офиса аджайл-трансформации «Сбера». Она работает в компании с 2015 года — тогда она была назначена на должность вице-президента и директора департамента стратегии и развития, сообщили Sostav в пресс-службе «Сбера».

С августа 2021 года Латыпова исполняла обязанности руководителя блока «Стратегия и развитие» и куратора офиса аджайл-трансформации и внедрения инструментов изменений, совмещая свой функционал с новыми задачами. Она участвовала в ключевых трансформациях бизнеса. За время её работы были утверждены три стратегии развития «Сбера», цифровизированы инструменты их мониторинга.

Латыпова окончила МГУ им. М.В. Ломоносова и Бизнес-школу Колумбийского университета (США, Нью-Йорк). Она отмечена благодарностями президента Российской Федерации и почётной грамотой «Сбера».