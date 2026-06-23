Еда как универсальный язык: Food.ru и фонд «Выручаем» запускают сайт «Ясные рецепты»

Медиаплатформа Food.ru (входит в « X5 Медиа ») и благотворительный фонд X5 «Выручаем» создали сайт «Ясные рецепты» — платформу с рецептами, адаптированными для людей с разными особенностями восприятия. Контент представлен в двух форматах: кулинарные инструкции на ясном языке с подробными иллюстрациями и аудиоверсия. Сайт доступен по ссылке.

Проект вырос из одноименной рубрики на Food.ru, которая была запущена в прошлом году и создавалась для людей с ментальными особенностями. Рецепты были представлены в формате простых пошаговых коллажей «до» и «после», где каждое действие визуализировалось максимально наглядно. Сложные символы вроде градусов или мер заменялись словами, чтобы не вызывать затруднений при чтении.

Сегодня «Ясные рецепты» — это универсальный проект. Команда масштабировала первоначальную идею и адаптировала контент не только для людей с ментальными особенностями, но и для пользователей с нарушениями зрения. Также проект будет полезен пожилым людям, детям и тем, кто только учит русский язык.

Все рецепты прошли тестирование с участием подопечных профильных некоммерческих организаций (НКО), что позволило проверить кулинарные инструкции в реальных жизненных сценариях и доработать их с учетом пользовательского опыта. Благодаря обратной связи проект становится действительно удобным тем, для кого он создан. Материалы разработаны при участии профильных специалистов.

Роман Гришаев, руководитель партнерского направления «Х5 Медиа»: Инклюзивные проекты создают пространство равенства и доступности, где каждый человек, независимо от особенностей здоровья, получает возможность стать более самостоятельным, обрести уверенность и повысить качество жизни. Поэтому с помощью этого проекта мы хотим помочь каждому уверенно справляться с повседневными задачами. Когда у человека есть возможность самостоятельно приготовить себе еду — не ждать помощи и не бояться ошибиться, — он приобретает внутреннюю силу. А это помогает развивать важные бытовые навыки.

Анна Скоробогатова, президент благотворительного фонда «Выручаем»: Еда — язык любви, язык заботы о себе или о другом. В то же время умение приготовить еду — еще и один из главных навыков, определяющих нас как самостоятельных людей. Главная цель нашей платформы — дать человеку эту независимость. Мы смотрим не на диагнозы, а на барьеры, которые нужно снять, чтобы сделать жизнь удобнее для всех. Я верю, что этот адаптированный продукт без информационного шума окажется нужным не только подопечным фондов, но и самым разным людям в их повседневной жизни.

Проект будет дополняться новыми рецептами. Кроме того, кулинарные инструкции будут представлены еще в одном формате — в виде видеоверсии с переводом на русский жестовый язык. В будущем на сайте появятся методические материалы для тех, кто хочет научиться готовить. Таким образом, проект направлен на развитие инклюзивной среды, делая кулинарию понятной и доступной для максимально широкой аудитории.