eBay начала блокировать продавцов «Арбидола»

Торговая площадка eBay начала банить лоты, в который к покупке предлагается российский препарат «Арбидол», пишет портал Roem. Российские продавцы в ответ начали избегать этого слова в названиях.

Сейчас на площадке процветает массовая продажа этого препарата. Спрос повысился с того момента, как зарубежная пресса сообщила о том, что препарат входил в протокол лечения китайского минздрава, а в Италии началось распространение коронавируса.

Сейчас российские продавцы предлагают купить препарат по цене $45−60, тогда как в российских аптеках одна упаковка стоит около 150−200 рублей. До бана некоторые продавцы успели продать до 10 упаковок. Некоторые умудряются даже сейчас находить покупателей на несколько упаковок в час.

Ранее стало известно, что траты россиян на покупку противовирусных препаратов с конца февраля выросли в полтора раза. На повышение спроса сказались известия о случаях коронавируса, зарегистрированных в России именно в это время. Еще выше потребность в лекарствах выросла после того, как вирус добрался до Москвы.

В середине марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу препарата «Арбидол», упоминающую о его эффективности против коронавируса, нарушающей требования закона о рекламе.