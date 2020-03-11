Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+9
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.03.2020 в 06:10

ФАС признала рекламу «Арбидола» о лечении коронавируса нарушением закона

Производителю грозит штраф до 500 тыс. рублей

1

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу препарата «Арбидол», упоминающую об эффективности против коронавируса, нарушающей требования закона о рекламе, сообщает пресс-служба ведомства.

Реклама размещалась в январе 2020 года в эфире ряда радиостанций. В роликах шла речь о том, что «Арбидол» обладает терапевтической эффективностью против инфекции нового типа, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Однако упоминание об этом, по словам представителя ведомства, отсутствует в инструкции по применению.

Минздрав России подтвердил, что в инструкции по применению препарата в разделах «Показания к применению» и «Способ применения» отсутствует информация об инфекционном заболевании, вызываемом новым коронавирусом. Заданий по внесению изменений в действующую нормативную документацию для расширения показаний к применению «Арбидола» в подведомственные Минздраву учреждения также не поступало.

По факту нарушения выдано предписание о прекращении нарушения. Материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном нарушении в отношении общества для назначения штрафа. Штраф за подобные нарушения закона о рекламе составляет от 200 до 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что с 27 января по 2 февраля продажи арбидола выросли на 14% по сравнению с прошлой неделей, за первую неделю февраля — на 15%, за вторую — на 24%. Эксперты связывают рост продаж с агрессивной рекламной кампанией.

Напомним, что Федеральная антимонопольная служба решила проверить заявление производителя препарата «Арбидол» о том, что он эффективен в борьбе с коронавирусом, с эпидемией которого сейчас пытаются справиться во всём мире, еще в конце января этого года.

Арбидол УФАС Коронавирус
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.