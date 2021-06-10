Маркетинговое агентство E-Promo создаст рекламную группу E-Promo Group

Data-driven Marketing Agency E-Promo создаст рекламную группу E-Promo Group, которая объединит агентство E-Promo, data science компанию Algorithmics, креативное агентство Narrators и веб-интегратора «Моризо Диджитал». Коллаборация расширит пул предоставляемых услуг и повысит их качество для текущих и новых клиентов, а также позволит создавать новые конвергентные продукты, сообщили Sostav в компании.

Накопленная экспертиза позволила агентствам выделить пул работ в отдельное направление. Созданная для этих целей компания Algorithmics будет заниматься аутсорсингом и R&D в data science, а также консалтингом в маркетинге на основе Big Data.

По утверждению агентства, E-Promo долгое время фокусировалось на работе с высококонверсионными медиа. Однако возрастающая роль brandformance-подхода и рост числа медийных кампаний увеличивают важность креатива. Стратегическое партнерство с компанией Narrators позволяет объединить экспертизу в медиапланировании, креативе и продакшене.

Артем Мещеряков, креативный директор и управляющий партнер Narrators: У нас есть двусторонний опыт партнерства с Е-Promo: мы привлекали коллег для решения медийных задач наших клиентов, и коллеги обращались к нам за креативом и продакшеном для своих клиентов. Стратегическое партнерство позволит усилить нашу интеграцию друг с другом и предоставить более качественный продукт из одного окна.

Задачи клиентов все чаще требуют компетенции в веб- и мобильной разработке, поясняют в E-Promo. Партнерство с «Моризо Диджитал» позволяет оказывать услуги в рамках одного окна и с единым аккаунтингом в управлении проектами.

Денис Царев, СЕО «Моризо Диджитал»: У нас есть уникальный опыт решения нестандартных маркетинговых задач для FMCG-брендов в области digital BTL с чековыми акциями. Мы уверены, что наша компетенция будет востребована в рамках комплексных проектов по переходу из офлайна в онлайн, в рамках которых группа будет отвечать за весь спектр работ: предпроектную аналитику, разработку и интеграцию, медиапланирование и рекламу в целом.

Антон Черноталов, СЕО E-Promo: Мы планируем расширять группу в рамках M&A или стратегического партнерства в трех направлениях: с компаниями, оказывающими консалтинг в области цифровой трансформации; внедрении CDP и в области найма, обучения и развития персонала с фокусом на диджитал. Наша стратегическая цель на ближайшие два года — полностью закрыть потребности клиентов во всех вопросах, связанных с digital-маркетингом и связанными услугами на российском рынке.

Ранее эксперты E-Promo выпустили исследование, в котором прогнозировали рост российского рекламного digital-рынка на 5,4%. По оценке аналитиков, наиболее активно растущим каналом станет Programmatic — эксперты оценивают его темпы роста в 120%.