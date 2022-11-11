E-Promo Group открывает представительство в ОАЭ

E-Promo Group открывает представительство в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Как пояснили Sostav в компании, «выход на новые быстрорастущие рынки регионов ОАЭ, стран GCC и MENA расширяет географию присутствия группы компаний для работы с текущими и новыми клиентами на внешних рынках».

Представительство в ближневосточном регионе дополняет стратегию расширения, ранее реализованную на рынках СНГ и Европы, подчеркнули в E-Promo Group.

В группе отмечают, что сейчас наблюдается двукратный рост расходов на диджитал-инструменты продвижения в регионах ОАЭ, а также странах GCC и MENA. При этом на территории ОАЭ сконцентрировано много инкорпорированных компаний и идёт масштабное вливание инвестиций в стартапы и новые бизнесы.

Население региона ОАЭ, в частности Дубай, на 85% состоит из экспатов, поэтому при продвижении важно учитывать не только менталитет граждан эмирата, но и особенности медиапотребления людей и стран из которых они приехали, указывают в E-Promo Group.

Антон Черноталов, СЕО E-Promo Group: Мы видим значительный приток русскоязычного населения на территории Дубая в частности и в ОАЭ в целом. Особенностью ОАЭ является большое число экспатов со своим специфическим медиапотреблением — речь идёт не только о гражданах РФ, но и Индии, Пакистана, Великобритании и других стран. И пока на этом рынке не представлены агентства, обеспечивающие коммуникацию с русскоязычной аудиторией. Мы видим возможности по организации кросс-бордер активности и работе с рекламодателями ОАЭ и стран GCC, их продвижению на рынке России и в других странах. В то же время существуют и обратные возможности по продвижению российских компаний на рынке ОАЭ, стран персидского залива и региона MENA. Медиапотребление и рекламные платформы в этих регионах кардинально отличаются от текущих инструментов на российском рынке. Мы также планируем продолжать наши исследований в формате Data Driven Approach и готовим к публикации аналитическое исследование рынка диджитал-маркетинга и трендов e-commerce в ОАЭ.

Всего в портфеле E-Promo 26 международных клиентов из 7 стран, для которых за последние два года были реализованы рекламные кампании на более 20 языках. «Опыт E-Promo на европейском, американском и ближневосточном рынках показал, что локальное продвижение имеет свои особенности: как с точки зрения инвентаря, так и с точки зрения работы аукциона в перформанс-инструментах», — подчеркнули в группе.

Ранее старший аккаунт-менеджер E-Promo Анна Дягина рассказала Sostav, как продвигать edtech-продукт за рубежом.