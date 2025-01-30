Е+ 10 лет в центре маркетинга

В 2025 году E+ празднует юбилей — 10 лет в России. За это время проект стал больше, чем премия, и вырос в центр экспертизы эффективного маркетинга в стране. В контуре не только маркетологи, но также профессионалы в области устойчивого развития и технологического маркетинга, для которых проект предлагает образовательные и лидерские программы, а также платформу для неформального нетворкинга.

Адиля Ильясова, директор по маркетингу и продажам Е+: E+ для многих в индустрии — неотъемлемая часть профессиональной жизни. Это место встреч, вдохновения и обмена лучшими практиками как с российскими коллегами, так и с коллегами из Центрально-Азиатского региона. К десятилетнему юбилею вместе с командой Instinct мы решили обновить визуальную составляющую бренда и показать, какую роль E+ занял в маркетинге и жизни маркетологов России и ЦАР.

E+ - центр экспертизы маркетинга и буквально центр каждого маркетингового слова. Все потому, что «Е» — суперэффективная буква русского алфавита. Ее частотность 8,45%, что даже чаще, чем у «А».

Мысль разместить букву «Е» в маркетинговых словах легла в основу юбилейной коммуникации, созданной агентством Instinct. Слоган раскрыл идею в рекламных материалах, на сайте, в соцсетях и на всех ивентах.

Команда Instinct: Использование буквы «Е» в дизайне и оформлении мероприятий E+ позволил нам создать яркие и запоминающиеся визуальные образы, которые будут вдохновлять участников и гостей. Мы уверены, что эта концепция привлечет внимание и создаст уникальную атмосферу, способствующую обмену идеями и креативным взаимодействием.

Также Instinct сделал динамичный юбилейный манифест, основанный на типографике. В ролике продемонстрированы все самые значимые маркетинговые слова, в каждом из которых есть буква «Е».

И, конечно, брендинг Е+ стал праздничнее: цвета ярче, фон объёмнее, а на одной из граней логотипа органично расположилась цифра 10.