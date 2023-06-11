Джордж Сорос передаст контроль над фондовой империей сыну Александру

Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос принял решение передать контроль над своей 25-миллиардной фондовой империей своему 37-летнему сыну Александру, пишет The Wall Street Journal.

В декабре прошлого года совет директоров фондов Сороса избрал Александра председателем, он сменил на этом посту 92-летнего отца. Кроме того, Сорос-младший сейчас занимает должность президента в комитете политических действий, а также является единственным членом семьи в инвестиционном комитете, который может контролировать компанию Soros Fund Management.

Сам молодой наследник империи Сороса рассказал, что, как и отец, будет поддерживать американских левых политиков, продолжит борьбу за избирательные права граждан и право женщин на аборты. Также его беспокоит возможное переизбрание Дональда Трампа на пост президента США в следующем году.