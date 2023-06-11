Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Илья Романов
РРС специалист Хатин Дмитрий
Дмитрий Макаров

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.06.2023 в 13:19

Джордж Сорос передаст контроль над фондовой империей сыну Александру

Проект стоимостью $25 млрд продолжит борьбу за право на аборты и будет поддерживать американских левых политиков

Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос принял решение передать контроль над своей 25-миллиардной фондовой империей своему 37-летнему сыну Александру, пишет The Wall Street Journal.

В декабре прошлого года совет директоров фондов Сороса избрал Александра председателем, он сменил на этом посту 92-летнего отца. Кроме того, Сорос-младший сейчас занимает должность президента в комитете политических действий, а также является единственным членом семьи в инвестиционном комитете, который может контролировать компанию Soros Fund Management.

Сам молодой наследник империи Сороса рассказал, что, как и отец, будет поддерживать американских левых политиков, продолжит борьбу за избирательные права граждан и право женщин на аборты. Также его беспокоит возможное переизбрание Дональда Трампа на пост президента США в следующем году.

Джордж Сорос
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.