Джиджи Хадид стала лицом нового аромата Rabanne

Французский парфюмерный дом Rabanne представил новый аромат Million Gold For Her и объявил его лицом Джиджи Хадид. Супермодель уже приняла участие в фотосъемке для рекламной кампании парфюма. В скором времени Rabanne обещает выпустить ролик с участием Хадид.

А пока супермодель, отдавая дань названию нового парфюма, предстала перед публикой в эффектном золотом наряде с массивной золотой цепью на шее.

«Джиджи несет в себе дух нашего наследия, но в то же время привносит свою собственную выразительную индивидуальность, что делает ее идеальным воплощением современной женщины Rabanne», — обяснил выбор амбассадора вице-президент Rabanne Жером Лелу.

Аромат Million Gold For Her будет выпускаться во флаконах объемом 30 мл, 50 мл, 90 мл и 200 мл, а также в виде дополнительных продуктов, таких как лосьон для тела и дезодорант-спрей.