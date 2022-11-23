«Джамилько» выкупил оператора магазинов Mothercare в России

Дистрибьютор и продавец одежды «Джамилько» стал владельцем 99,99% долей в компании «Монэкс Трейдинг», которая по франчайзингу развивала в России бренды Mothercare и Victoria's Secret. 0,01% получило кипрское юрлицо «Лосфорд трейдинг», аффилированное с «Джамилько». Изменения в структуре владельцев произошли 22 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «Спарк».

16 ноября ФАС получила от «МФК Джамилько» ходатайство о приобретении «Монэкс Трейдинг». О том, что «Джамилько» планирует приобрести российский бизнес британского ритейлера Mothercare сообщалось в конце октября. Тогда источники «Ъ» утверждали, что в рамках сделки «Джамилько» перейдут права аренды магазинов, работавших под вывеской Mothercare, а также товарный сток.

В июле стало известно, что Alshaya Group планирует продать российский бизнес Mothercare. Отмечалось, что на десяти площадках бренда в России торговые точки планирует открыть компания «Крокид», управляющая магазинами детской и женской одежды Crockid, Cubby и Very Neat.

«Монэкс Трейдинг» — российское юрлицо ближневосточного ритейлера Alshaya Group. Выручка подразделения в 2021 году составила 12,9 млрд руб., убыток — 243 млн руб. В июне «Монэкс Трейдинг» сообщил о закрытии всех розничных и интернет-магазинов в России.

Российская компания «Джамилько» — дистрибьютор брендов New Balance, Kiko, DKNY, Timberland, Wolford, Juicy Couture, Wrangler, Lee, Escada — была основана в 1993 году Халедом Джамилем. Она управляет более чем 150 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону. В 2021 году выручка АО «МФК Джамилько» составила 11,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб.