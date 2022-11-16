ФАС получила ходатайство о покупке оператора магазинов Mothercare и Victoria's Secret в РФ

Дистрибьютор и продавец одежды «Джамилько» намерен приобрести компанию «Монэкс Трейдинг», которая по франчайзингу развивала в России в том числе бренды Mothercare и Victoria's Secret. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

«ФАС получила от АО «МФК Джамилько» ходатайство о приобретении ООО «Монэкс Трейдинг», — говорится в сообщении ведомства.

Служба в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами, указала ФАС.

«Монэкс Трейдинг» — российское юрлицо ближневосточного ритейлера Alshaya Group. Выручка подразделения в 2021 году составила 12,9 млрд руб., убыток — 243 млн руб. В июне «Монэкс Трейдинг» сообщил о закрытии всех розничных и интернет-магазинов в России.

О том, что «Джамилько» планирует приобрести российский бизнес британского ритейлера Mothercare сообщалось в конце октября. Тогда источники «Ъ» утверждали, что в рамках сделки «Джамилько» перейдут права аренды магазинов, работавших под вывеской Mothercare, а также товарный сток.

В июле стало известно, что Alshaya Group планирует продать российский бизнес Mothercare. Сообщалось, что на десяти площадках бренда в России торговые точки планирует открыть компания «Крокид», управляющая магазинами детской и женской одежды Crockid, Cubby и Very Neat.

В начале октября «Джамилько» пополнил свой портфель турецкими фэшн-брендами женской одежды Ipekyol, Machka и Twist.

Российская компания «Джамилько» — дистрибьютор брендов New Balance, Kiko, DKNY, Timberland, Wolford, Juicy Couture, Wrangler, Lee, Escada — была основана в 1993 году Халедом Джамилем. Она управляет более чем 150 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону. В 2021 году выручка АО «МФК Джамилько» составила 11,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб.