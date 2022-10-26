«Джамилько» планирует выкупить российский бизнес Mothercare

Розничноторговая компания «Джамилько» планирует приобрести российский бизнес британского ритейлера Mothercare, специализирующегося на продаже товаров для детей и будущих мам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке ритейла.

По их данным, переговоры ведутся с кувейтской Alshaya Group, владеющей мастер-франшизой бренда Mothercare в России. В «Джамилько», Alshaya Group и российском подразделении группы «Монэкс трейдинг» на запросы издания не ответили.

Один из собеседников «Ъ» рассказал, что в рамках сделки «Джамилько» перейдут права аренды магазинов, а также товарный сток. При этом торговые точки будут работать под новым брендом, указал он. По схожему сценарию Alshaya Group передала российский бизнес Starbucks, на которую также имела мастер-франшизу в России, ресторатору Антону Пинскому, музыканту Тимуру Юнусову (Тимати) и ГК «Синдика» сенатора Арсена Канокова.

По оценкам главы ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, активы Mothercare в России могут стоить 2,4−3 млрд руб.

В марте Mothercare объявила, что не будет работать в России из-за спецоперации на Украине. Тогда же компания приостановила работу 120 магазинов бренда и онлайн-продажи. В компании отмечали, что на долю России приходилось около 20−25% мировых розничных продаж ритейлера.

В июле стало известно, что Alshaya Group планирует продать российский бизнес Mothercare. Сообщалось, что на десяти площадках бренда в России торговые точки планирует открыть компания «Крокид», управляющая магазинами детской и женской одежды Crockid, Cubby и Very Neat.

Alshaya Group работала в России через «Монэкс трейдинг». Выручка российского подразделения в 2021 году составила 12,9 млрд руб., убыток — 243 млн руб.

В начале октября «Джамилько» пополнил свой портфель турецкими фэшн-брендами женской одежды Ipekyol, Machka и Twist. Первые магазины этих марок откроются уже в этом месяце в московском торговом центре «Афимолл».

Российская компания «Джамилько» — дистрибьютор брендов New Balance, Kiko, DKNY, Timberland, Wolford, Juicy Couture, Wrangler, Lee, Escada — была основана в 1993 году Халедом Джамилем. Она управляет более чем 150 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону. В 2021 году выручка АО «МФК Джамилько» составила 11,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб.