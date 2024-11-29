«Дзён», «Литрёс» и «Лёнта»: российские бренды сменили название в День буквы «ё»

В день рождения буквы «ё», который отмечается 29 ноября, контентная платформа «Дзен» переименовала свои официальные соцсети в «Дзён». Флешмоб поддержали и другие бренды: так появились «Литрёс», «Много Лосёся», «Островёк», «Лёнта», «ТВОЁ», «ОК Нёрм» и Skillfёctory. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Дзена».

«Дзен» представил тематический канал с материалами от авторов про букву «ё». Например, «Беречь речь» рассказал про настоящее имя Льва Толстого и других знаменитостей, потерявших «ё», а «Тотальный диктант» поделился историей появления и исчезновения буквы в русском алфавите. В тематический канал попали все материалы авторов «Дзена», которые используют «ё» в заголовках. Так платформа решила поддержать блогеров, которые не забывают про «ё» после её официальной «отмены» в 1956 году.

В поддержку флешмоба «Литрес» собрал на сайте книги с буквой «ё», «Островок» запустил тревел-кроссворд, а «Лента» представила в соцсетях подборку товаров с «ё».

До старта кампании в Москве появились металлические буквы «ё», вдохновлённые деталями трансформатора, которые можно было найти почти в каждом российском дворе в 1990-е годы. Так «Дзен» решил подогреть интерес ко дню рождения «ё» и привлечь внимание россиян к её исчезновению.