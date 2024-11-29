Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Okkam
Voskhod Agency

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.11.2024 в 18:52

«Дзён», «Литрёс» и «Лёнта»: российские бренды сменили название в День буквы «ё»

А в Москве появились металлические буквы «ё», вдохновлённые деталями трансформатора

В день рождения буквы «ё», который отмечается 29 ноября, контентная платформа «Дзен» переименовала свои официальные соцсети в «Дзён». Флешмоб поддержали и другие бренды: так появились «Литрёс», «Много Лосёся», «Островёк», «Лёнта», «ТВОЁ», «ОК Нёрм» и Skillfёctory. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Дзена».

«Дзён», «Литрёс» и «Лёнта»: российские бренды сменили название в День буквы «ё» «Дзён», «Литрёс» и «Лёнта»: российские бренды сменили название в День буквы «ё» «Дзён», «Литрёс» и «Лёнта»: российские бренды сменили название в День буквы «ё» «Дзён», «Литрёс» и «Лёнта»: российские бренды сменили название в День буквы «ё»

«Дзен» представил тематический канал с материалами от авторов про букву «ё». Например, «Беречь речь» рассказал про настоящее имя Льва Толстого и других знаменитостей, потерявших «ё», а «Тотальный диктант» поделился историей появления и исчезновения буквы в русском алфавите. В тематический канал попали все материалы авторов «Дзена», которые используют «ё» в заголовках. Так платформа решила поддержать блогеров, которые не забывают про «ё» после её официальной «отмены» в 1956 году.

В поддержку флешмоба «Литрес» собрал на сайте книги с буквой «ё», «Островок» запустил тревел-кроссворд, а «Лента» представила в соцсетях подборку товаров с «ё».

До старта кампании в Москве появились металлические буквы «ё», вдохновлённые деталями трансформатора, которые можно было найти почти в каждом российском дворе в 1990-е годы. Так «Дзен» решил подогреть интерес ко дню рождения «ё» и привлечь внимание россиян к её исчезновению.

«Дзён», «Литрёс» и «Лёнта»: российские бренды сменили название в День буквы «ё» «Дзён», «Литрёс» и «Лёнта»: российские бренды сменили название в День буквы «ё» «Дзён», «Литрёс» и «Лёнта»: российские бренды сменили название в День буквы «ё» «Дзён», «Литрёс» и «Лёнта»: российские бренды сменили название в День буквы «ё» «Дзён», «Литрёс» и «Лёнта»: российские бренды сменили название в День буквы «ё»
Лента Литрес Дзен
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Брендинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.