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18+
08.10.2020 в 14:10

В Японии создали бесконтактный вендинговый аппарат. Он управляется ногами

Идеальное решение в эпоху COVID-19

Японский производитель вендинговых автоматов с напитками DyDo представил машину, для совершения покупок в которой потребителю не нужно использовать свои руки — выбрать и оплатить товар теперь можно ногой. Это сделано для сокращения прямых контактов с поверхностью аппаратов, что особенно важно во время угрозы распространения COVID-19.

DyDo

Как сообщает бренд, во время пандемии люди реже стали пользоваться вендинговыми автоматами из-за страха заразиться при контакте с панелью управления. Благодаря трехуровневой конструкции в нижней части аппарата покупателю больше не нужно дотрагиваться до него руками — сделать свой выбор и забрать понравившейся напиток теперь можно с помощью ног.

Для этого DyDo просит клиентов выбрать товар с помощью специально панели на полу, а затем забрать покупку, используя педаль для открытия отсека выдачи.

DyDo

Производитель считает, что такая модель станет прорывом с учетом карантинных ограничений. Однако не все японские покупатели оценили новинку — некоторые клиенты назвали систему сложной для быстрого использования и выразили опасения, что она может быстро сломаться. Другие предложили свои варианты бесконтактной покупки — например, с помощью голосового управления или предварительного заказа в мобильном приложении.

DyDo
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