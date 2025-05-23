«Дьявол носит Prada 2» выйдет весной 2026 года

Disney объявила дату премьеры сиквела культовой драмы о мире высокой моды — «Дьявол носит Prada 2». Фильм выйдет в широкий прокат 1 мая 2026 года. Об этом сообщает издание Variety.

Сюжет нового фильма развернется вокруг кризиса традиционных печатных изданий. Героиня Мэрил Стрип будет бороться за выживание модного журнала «Подиум», нуждаясь в крупной рекламной сделке с люксовым брендом, во главе которого теперь стоит героиня Эмили Блант.

Хотя ранее сообщалось, что актрисы Мэрил Стрип и Эмили Блант вновь исполнят свои роли, официального подтверждения кастинга пока нет. Также не подтверждено участие Энн Хэтэуэй и Стэнли Туччи.

Как пишет издание, «Дьявол носит Prada 2» — попытка осмыслить, как изменилась индустрия моды и медиа за последние 20 лет — и осталась ли в ней роль для таких икон, как главная героиня — Миранда Пристли.

Оригинальная лента, основанная на романе Лорен Вайсбергер, вышла в 2006 году. Фильм повествует о молодой журналистке, которая становится ассистенткой легендарной и безжалостной главы модного журнала.

О планах студии снять продолжение картины Variety писало еще в июле прошлого года.