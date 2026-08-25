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25.08.2026 в 10:10

Две трети финансовых организаций в России используют или планируют внедрить ИИ

Ранее Банк России разработал кодекс этики для безопасного применения ИИ-технологий в финсекторе

Примерно две трети финансовых организаций уже используют искусственный интеллект (ИИ) или планируют начать применять его в ближайшем будущем. Об этом в интервью «Эксперту» заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.

По ее словам, компании, которые уже внедрили ИИ, пока вынуждены перепроверять результаты его работы.

Банк России следит за использованием ИИ финансовыми организациями, отметила Шишлянникова. Регулятор разработал кодекс этики для финансового сектора, который содержит рекомендации по безопасному применению технологии, защите данных и повышению качества услуг.

По оценке ЦБ, использование ИИ существенно повышает производительность труда за счет автоматизации рутинных процессов. При этом, как подчеркнула Шишлянникова, технология пока не освобождает сотрудников от необходимости выполнять интеллектуальную работу и контролировать результаты ИИ.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России начнут действовать новые правила оплаты по QR-коду: банки должны будут перейти на единое решение для проведения таких платежей. В крупных торговых сетях универсальный QR-код станет доступен покупателям уже с начала осени.

Банк России Финансовые организации
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