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09.02.2021 в 08:00

Дуров назвал причину возросшей популярности Telegram

За все время существования мессенджер остается верным своим ценностям

Telegram стал популярным за счет последовательной политики конфиденциальности его пользователей. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

Дуров отметил, что за прошедшие семь с половиной лет Telegram неуклонно растет в рейтинге популярных приложений. Ежегодно, начиная с 2013 года, база пользователей увеличилась более чем на 40%, а в январе этого года мессенджер стал самым часто скачиваемым мобильным приложением.

Павел Дуров:

В чем наш секрет успеха? Последовательность. Последние семь с половиной лет мы целенаправленно делали упор на конфиденциальности, при этом не забывая о качестве самого приложения и введении новых функций.

По его словам, верность своим ценностям и целенаправленные усилия в течение продолжительного времени обязательно приносят успех любому человеку в его области. Эта формула успеха работает в искусстве, спорте, программировании, бизнесе или учебе.

В начале года Дуров сообщил о том, что ежемесячная аудитория Telegram достигла 500 млн пользователей. В мессенджер перешли сторонники Дональда Трампа после того, как Apple и Google удалили из своих магазинов соцсеть Parler, в которой они активно общались.

Павел Дуров Telegram мессенджер
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