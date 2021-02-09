Дуров назвал причину возросшей популярности Telegram

Telegram стал популярным за счет последовательной политики конфиденциальности его пользователей. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

Дуров отметил, что за прошедшие семь с половиной лет Telegram неуклонно растет в рейтинге популярных приложений. Ежегодно, начиная с 2013 года, база пользователей увеличилась более чем на 40%, а в январе этого года мессенджер стал самым часто скачиваемым мобильным приложением.

Павел Дуров: В чем наш секрет успеха? Последовательность. Последние семь с половиной лет мы целенаправленно делали упор на конфиденциальности, при этом не забывая о качестве самого приложения и введении новых функций.

По его словам, верность своим ценностям и целенаправленные усилия в течение продолжительного времени обязательно приносят успех любому человеку в его области. Эта формула успеха работает в искусстве, спорте, программировании, бизнесе или учебе.

В начале года Дуров сообщил о том, что ежемесячная аудитория Telegram достигла 500 млн пользователей. В мессенджер перешли сторонники Дональда Трампа после того, как Apple и Google удалили из своих магазинов соцсеть Parler, в которой они активно общались.