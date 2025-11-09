Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Pulse

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.11.2025 в 18:30

Дуа Липа запустила собственный бренд средств по уходу за кожей

Линейка создана совместно с брендом Augustinus Bader

Британская певица и автор песен Дуа Липа представила собственный бренд по уходу за кожей под названием Dua. Линия создана в партнерстве с люксовой косметической маркой Augustinus Bader, известной своими научными разработками в области клеточной регенерации.

В стартовую коллекцию вошли три продукта — очищающий гель, антиоксидантная сыворотка и увлажняющий крем. Все средства объединены запатентованной технологией TFC8, которая, по заявлению бренда, укрепляет защитный барьер кожи и повышает ее эластичность.

Dua позиционируется как трехэтапная система ухода — очищение, восстановление и увлажнение. По словам Липы, формулы создавались с акцентом на простоту и эффективность.

Эксперты отмечают, что запуск Dua продолжает тенденцию, в рамках которой знаменитости расширяют свои имиджи в сферу beauty-бизнеса. Партнерство с Augustinus Bader усиливает доверие аудитории и подчеркивает стремление Дуа Липы закрепиться не только как артистке, но и как предпринимательнице, развивающей бренд с научным и эстетическим акцентом.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Брендинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.