Дуа Липа запустила собственный бренд средств по уходу за кожей

Британская певица и автор песен Дуа Липа представила собственный бренд по уходу за кожей под названием Dua. Линия создана в партнерстве с люксовой косметической маркой Augustinus Bader, известной своими научными разработками в области клеточной регенерации.

В стартовую коллекцию вошли три продукта — очищающий гель, антиоксидантная сыворотка и увлажняющий крем. Все средства объединены запатентованной технологией TFC8, которая, по заявлению бренда, укрепляет защитный барьер кожи и повышает ее эластичность.

Dua позиционируется как трехэтапная система ухода — очищение, восстановление и увлажнение. По словам Липы, формулы создавались с акцентом на простоту и эффективность.

Эксперты отмечают, что запуск Dua продолжает тенденцию, в рамках которой знаменитости расширяют свои имиджи в сферу beauty-бизнеса. Партнерство с Augustinus Bader усиливает доверие аудитории и подчеркивает стремление Дуа Липы закрепиться не только как артистке, но и как предпринимательнице, развивающей бренд с научным и эстетическим акцентом.