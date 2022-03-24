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24.03.2022 в 05:40

Роскомнадзор ограничил доступ к Google.News

Кроме того, повторно заблокированы некоторые СМИ

Доступ к интернет-сервису Google.News ограничен в России. По данным Роскомнадзора, через этот распространялись материалы, содержащие недостоверную информацию о ходе российской спецоперации на Украине, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя регулятора.

Американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию. В связи с этим по требованию Генпрокураторы РФ доступ к нему ограничен.

В ведомстве также подчеркнули, что согласно российскому законодательству, предусмотрена уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии.

Магазин приложений Play Store оказался заблокирован вместе с Google News. Согласно данным платформы Globalcheck, сайт магазина приложений play.google.com не доступен в России.

Кроме того, Роскомнадзор вновь ограничил доступ к сайтам «Медузы» (признана в России иноагентом), «Бумаги» и TJournal. Доступ к ресурсам закрыли на основании статьи 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», пишет РБК.

Роскомнадзор Google.News
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