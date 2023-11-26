Россияне раскупили номера в дорогих отелях Сочи, Абхазии и ОАЭ на Новый год

На новогодние праздники россияне раскупили номера в дорогих отелях Сочи, Абхазии и ОАЭ, пишут «Известия» со ссылкой на крупнейших туроператоров России. Число тех, кто готов к люксовому отдыху, по сравнению с прошлым годом увеличилось.

По данным «Интуриста», мест в топовых отелях Сочи, Анапы и Абхазии уже нет. Спрос на них по сравнению с прошлым годом вырос в 3,5 раза. Информацию о том, что места в гостиницах закончились, подтвердили и в Tez Tour. Исключение составляют лишь номера самой высокой категории, они еще доступны для бронирования.

Например, в отеле «Марриотт Красная Поляна» в Сочи на новогодние праздники осталось несколько номеров «пять звезд» стоимостью за неделю проживания от 564 тысячи рублей, в Radisson Collection Sochi в номере такой же категории — от 300 тысяч рублей.

Россияне не случайно выбирают повышенный уровень комфорта на новогодние праздники: они просто не готовы экономить на путешествиях, которые происходят всего 2−3 раза в год. Кроме того, зарубежные направления даже бюджетного сегмента приучили россиян к отдыху высокого качества, поэтому выбирая дорогие отели в России, они хотят получить аналогичный сервис.

Ранее мы писали, что отдых на горнолыжных курортах России подорожал на 20−30%. В среднем по России номера в горных отелях стоят около 10 тысяч рублей за ночь. Но даже несмотря на ощутимый рост цен, на предстоящие новогодние праздники курорты уже наполовину забронированы.