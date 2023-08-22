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18+
22.08.2023 в 15:45

Рэпер Тимати решил купить сеть Domino's Pizza в России

Он предложил компании обсудить покупку сети пиццерий «с последующим ребрендингом»

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Рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский заинтересовались покупкой сети Domino's Pizza в России, управляющая компания которой накануне объявила, что прекратила попытки продать российский бизнес и подала заявление о банкротстве. О желании приобрести сеть Тимати написал в сторис своего аккаунта Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России).

«В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino's Pizza прошу руководство связаться с нами <…> и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом под нашим руководством», — написал исполнитель.

21 августа мастер-франчайзи сети Domino's в России, Турции, Азербайджане и Грузии — нидерландская DP Eurasia — сообщила, что больше не будет пытаться продать российский бизнес и подаёт заявление о банкротстве дочерней компании DPRussia. Внешний долг российского сегмента компания оценила в 520 млн руб.

В июле Domino's Pizza опровергла информацию, о том, что большинство российских пиццерий компании сменит название. Сообщалось, что заведения будут переименованы в Best Price Pizza, сотрудникам уже выдают новую форму, а на витринах расклеивают логотипы с названием нового бренда. Тогда компания заявила, что сеть пиццерий продолжит свою работу в стране под прежним брендом.

В декабре 2022 года DP Eurasia допустила продажу российского бизнеса. До этого, в марте, мастер-франчайзи сети отказался от роялти и прекратил инвестиции в России. При этом предприятия компании продолжили свою работу в стране.

Тимати Domino's Pizza Domino's Pizza в России
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