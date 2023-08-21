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21.08.2023 в 11:00

Владелец Domino's Pizza в России инициировал банкротство

Внешний долг российского сегмента составляет 520 млн рублей

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Мастер-франчайзи сети Domino's в России, Турции, Азербайджане и Грузии — нидерландская DP Eurasia — сообщила, что прекратила попытки продать российский бизнес и подала заявление о банкротстве дочерней компании DPRussia. Внешний долг российского сегмента оценивается в 520 млн руб. Об этом говорится в опубликованном заявлении компании.

«В усложняющейся обстановке холдинговая компания DPRussia вынуждена пойти на этот шаг, который приведёт к прекращению попытки продажи DPRussia как действующего предприятия и, неизбежно, к сокращению присутствия группы в России. Заявление о банкротстве DPRussia будет подано в соответствии с требованиями законодательства», — указано в сообщении компании.

В июле Domino's Pizza опровергла информацию, распространившуюся в рунете, о том, что большинство российских пиццерий компании сменит название. Сообщалось, что заведения будут переименованы в Best Price Pizza, сотрудникам уже выдают новую форму, а на витринах расклеивают логотипы с названием нового бренда. Тогда компания заявила, что сеть пиццерий продолжит свою работу в стране под прежним брендом.

В декабре 2022 года DP Eurasia допустила продажу российского бизнеса. До этого, в марте, мастер-франчайзи сети отказался от роялти и прекратил инвестиции в России. При этом предприятия компании продолжили свою работу в стране.

Банкротство Domino's Pizza
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