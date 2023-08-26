Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
Rambler&Co
Altcraft Platform

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.08.2023 в 14:45

Доля табачного контрафакта в России достигла 14%

Потери бюджета от нелегального оборота табака в этом году могут составить до 130 млрд рублей

Доля нелегального оборота сигарет в России составляет 13,9%, пишет Интерфакс со ссылкой на результаты исследования ННЦК (Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции). Годом ранее этот показатель составлял 12,1%.

По оценке экспертов, потери бюджета от нелегального оборота табака в этом году могут достичь 130 млрд рублей.

Исследование показало, что больше всего нелегальной продукции в Южном федеральном округе (21,1%), наименьший показатель — на Дальнем Востоке (4,5%).

С 1 сентября а России вступает в силу закон "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства", который призван усилить контроль за отраслью.

Месяц назад Госдума одобрила законопроект об индексации ставок акцизов на алкоголь, табак и другие подакцизные товары на 5% в 2024 году и на 4% в 2025 и 2026 годах.

сигареты
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.