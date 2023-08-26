Доля табачного контрафакта в России достигла 14%

Доля нелегального оборота сигарет в России составляет 13,9%, пишет Интерфакс со ссылкой на результаты исследования ННЦК (Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции). Годом ранее этот показатель составлял 12,1%.

По оценке экспертов, потери бюджета от нелегального оборота табака в этом году могут достичь 130 млрд рублей.

Исследование показало, что больше всего нелегальной продукции в Южном федеральном округе (21,1%), наименьший показатель — на Дальнем Востоке (4,5%).

С 1 сентября а России вступает в силу закон "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства", который призван усилить контроль за отраслью.

Месяц назад Госдума одобрила законопроект об индексации ставок акцизов на алкоголь, табак и другие подакцизные товары на 5% в 2024 году и на 4% в 2025 и 2026 годах.