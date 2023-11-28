Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

19agency84
Mediacom.expert
Gooroo.works

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.11.2023 в 07:25

Доля иностранных компаний в сделках аренды офисов снижается

Спрос на офисы в Москве сохраняется преимущественно со стороны азиатских компаний

По итогам 2023 года на долю иностранных компаний на офисном рынке Москвы придётся не более 10% объёма сделок по аренде. Это почти вдвое ниже год к году и втрое, чем в докризисный период. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Nikoliers.

Для сравнения, в 2021 году на долю компаний из других стран пришлось 30% сделок, в 2018−2020 годах — 20−21%. Максимального значения показатель достигал в 2009 году — 53%.

В NF Group подтверждают, что в этом году доля иностранцев на офисном рынке Москвы окажется ниже 10%, в то время как еще в 2019 году этот показатель составлял 26%. Крупнейшей офисной сделкой с участием зарубежной компании там называют аренду китайским автоконцерном Chery более 4,4 тыс. м2 в «Метрополисе».

Ещё в первом квартале этого года продолжался процесс выхода из договоров иностранных арендаторов и вакантность в сегменте росла. Сейчас единственным сегментом, где доля пустующих площадей за год выросла, остались дорогие бизнес-центры.

К столичным бизнес-‍центрам проявляют интерес в основном азиатские компании, но речь идёт, как правило, об открытии небольших представительских офисов. Основной объём сделок пришелся на производственные компании (18%), игроков рынка телекоммуникаций (16%), финансовые структуры (12%). Роли госсектора за год увеличилась с 8% до 15%.

Ранее сообщалось, что Apple сократит площадь арендуемого в Москве офиса в бизнес-центре «Романов двор» около Кремля, но продлит его аренду до января 2027 года. Площадь офиса уменьшится с 4,7 тыс. м2 до 424 м2.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.