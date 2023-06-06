Доход от рекламы с использованием нейросетей может достичь $192 млрд к 2032 году

Годовой доход от цифровой рекламы, созданной с помощью с помощью нейросетей, достигнет $192 млрд к 2032 году, а доход от аренды серверов ИИ может достичь $134 млрд, говорится в отчёте Bloomberg Intelligence.



Аналитики прогнозируют рост спроса на инфраструктуру, необходимую для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ), он же и станет драйвером роста рынка. Доход в этом сегменте может составить примерно $247 млрд.

Рынок генеративных нейросетей в целом увеличится более чем в 30 раз, до $1,3 трлн к 2032 году, подчёркивают аналитики. Сектор вырастет на 42% в течение десяти лет, поскольку увеличится спрос также на устройства с ИИ, рекламу, созданную с их помощью, и многое другое.

Благодаря этому такие компании как Amazon.com Inc, Google Alphabet Inc, Nvidia Corp. и Microsoft Corp., которая инвестировала миллиарды долларов в OpenAI, вероятно, окажутся в наиболее выигрышном положении.

На российском рынке генеративные ИИ-модели постепенно внедряют и в рекламу. Например, нейросеть «Яндекса» научилась иллюстрировать рекламные объявления.

Если у рекламодателя нет подходящей картинки для объявления, она автоматически выбирается из пула иллюстраций, сгенерированных нейросетью.

На этапе теста пользователям доступны 2,5 тыс. изображений, сгенерированных собственной нейросетью «Яндекса» на основе описаний 149 сфер деятельности, которым соответствует 40% кампаний в «Яндекс Бизнесе».