Нейросеть «Яндекса» научилась иллюстрировать рекламу

«Яндекс» начал использовать в рекламе иллюстрации, созданные той же нейросетью, которая работает в приложении «Шедеврум». Об этом Sostav сообщили в компании.

«Если у рекламодателя нет подходящей картинки для объявления, она автоматически выбирается из пула иллюстраций, сгенерированных нейросетью», — пояснили в «Яндексе», добавив, что новая функция работает в режиме бета-тестирования и доступна пользователям «Яндекс Бизнеса».

На этапе теста пользователям доступны 2,5 тыс. изображений, сгенерированных собственной нейросетью «Яндекса» на основе описаний 149 сфер деятельности, которым соответствует 40% кампаний в «Яндекс Бизнесе».

Как уточнили в компании, сервис автоматически подбирает иллюстрации из готового набора. При этом он учитывает вид деятельности компании, содержание объявления, оценивает привлекательность конкретного изображения. Например, для рекламы кофейни сервис предложит изображения напитков, десертов или интерьеров.

Юрий Устинов, руководитель разработки рекламных продуктов «Яндекс Бизнеса» для СМБ: Два года назад мы стали использовать языковую модель YaLM, которая помогает создавать рекламные заголовки и тексты. Создание нейросетевых иллюстраций — это следующий шаг в развитии «Яндекс Бизнеса».

В планах у компании развитие новой функциональности: увеличение общего количества иллюстраций, повышение их оригинальности, генерация изображений для новых видов деятельности.

По результатам тестирования в «Яндекс Бизнесе» будет приниматься решение о внедрении в других рекламных продуктах, заверили в компании.

Накануне «Яндекс» вернул баннер под поисковой строкой на главной странице. Рекламное размещение доступно только по фиксированному CPM.