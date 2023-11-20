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20.11.2023 в 06:10

DNS увеличит долю СТМ в выручке до 60%

Компания будет премировать сотрудников за продвижение своих брендов

DNS к 2027 году представит собственные бренды почти во всех сегментах, в том числе в ноутбуках, бытовой технике, периферийном оборудовании. К этому времени собственные торговые марки (СТМ) Dexp, Aceline и другие должны приносить ритейлеру более 60% выручки. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на презентацию компании

DNS делает активную ставку на СТМ, в связи с этим часть партнёров сети уже начала сокращать присутствие в магазинах, знают собеседники издания. Компания начала премировать своих сотрудников за продвижение собственных брендов в отличие от реализации товаров других вендоров.

Кроме того, планируется создать ряд брендов в среднем сегменте и чуть выше среднего. Вся новая продукция DNS, утверждает источник издания, будет производиться в Китае.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов считает, что у бытовой техники и электроники под СТМ «очень существенный потенциал развития». Однако, по словам некоторых участников рынка, стратегия, которая предполагает, что магазин будет делать особый акцент на своих товарах, отталкивает покупателей и других вендоров.

По итогам прошлого года продажи электротоваров под СТМ у «Ситилинка» и Merlion по сравнению с 2021 годом выросли на 50% и 30%, в «М.Видео-Эльдорадо» — в два-шесть раз. Такая техника стала достойной альтернативой ушедшим брендам.

СТМ DNS
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